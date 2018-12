Shawn Mendes et Halsey mettent le feu au défilé Victoria's Secret 2018 (VIDEO)

C'est une véritable institution : tous les ans, les Anges de Victoria's Secret offre un show mémorable, porté par la crème de la musique. Après un défilé Parisien avec The Weeknd, Bruno Mars et Lady Gaga, après un passage en Chine avec, cette fois, Harry Styles aux commandes, les Anges sont de retour à New-York. Pour faire le show cette année, la marque a fait appel à Shawn Mendes et Halsey (entre autres) et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est tenu ! Difficile de passer après des monuments tels que Maroon 5, Taylor Swift ou encore Lady Gaga mais les jeunes artistes ont relevé le défi haut la main. Si vous avez manqué le défilé évènement mais surtout les performances, la bonne nouvelle, c'est qu'on assure le rattrapage.

Vêtue de plumes (et arborant des sourcils que personne n'oubliera), Halsey a livré une performance pleine de sensibilité et de sensualité. De son coté, Shawn Mendes, dont le nouvel album est un carton, a accompagné les Anges sur Lost in Japan. Notez que The Struts faisait partie des performeurs, tout comme Bebe Rexha !