Shawn Mendes entame une nouvelle ère de sa carrière avec Wonder

Vous l'attendiez ? Il est de retour ! Après quelques mois de silence, Shawn Mendes revient avec un quatrième album, intitulé Wonder. Porté par un premier single éponyme, ce dernier s'annonce comme l'un des plus "personnels" qu'il n'ait jamais livré. Pour entamer cette nouvelle ère, celui qui s'est imposé dans les charts avec Senorita - ft. Camila Cabello s'illustre cette fois dans un clip majestueux - signé Matty Peacock. Voyez plutôt :

Sur ce titre, Shawn Mendes a travaillé avec Scott Harris, Thomas Hull et Nate Mercereau. Si ce nouveau chapitre s'annonce plus personnel, il semble aussi nous proposé une musique encore plus mature que celle proposé sur son opus précédent. Shawn Mendes gagne en expérience et le prouve, montrant qu'il est là pour durer. Patience, ce nouvel album sera disponible d'ici quelques mois !