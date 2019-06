Shawn Mendes en duo avec Camila Cabello : les premières images de leur collaboration !

L'annonce devrait ravir plus d'un fan ! Hier dans la journée, les deux artistes ont pris tout le monde de court en annonçant leur collaboration sur les réseaux sociaux. A grands coups d'extraits vidéos et de visuels promotionnels, ces publications ont tout de suite affolé les fans des deux artistes. Suivi par près de 45 millions de personnes sur Instagram, Shawn Mendes a mis en avant une vidéo très subjective de lui et de son acolyte. Quant à Camila Cabello, elle n'a pas hésité à en faire de même. Ces deux extraits étaient naturellement accompagnés d'un autre post dans lequel on peut voir le titre de leur morceau : Señorita.

D'origine cubano-mexicaine, la jeune chanteuse de 22 ans a donc forcément un rôle à jouer dans l'intitulé de sa nouvelle collaboration avec le beau gosse de la pop. Et alors qu'ils avaient déjà travaillé ensemble en 2015 sur I Know What You Did Last Summer, il semblerait que les deux ne se quittent plus. Pire que ça, de nombreuses rumeurs affirmeraient même qu'ils seraient plus que de simples amis... Affaire à suivre !