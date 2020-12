Shawn Mendes dévoile Wonder, son excellent nouvel album

"J'ai toujours eu l'impression de devoir entrer dans un studio, commander la pièce et dire : 'Voilà ce que nous allons faire'. Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé", confiait récemment Shawn Mendes à Zane Lowe pour Apple Music. Avec ce nouvel opus intitulé Wonder, l'artiste canadien se montre plus honnête que jamais mais surtout, plus vulnérable. Après de longues semaines d'attente (et de teasing), Wonder est enfin disponible.

Porté par un single éponyme mais aussi par Monster (duo avec Justin Bieber qui explore la difficulté d'être une personnalité publique), l'opus se présente déjà comme le plus abouti de l'artiste. Le 23 novembre dernier, Netflix publiait un documentaire chargé de plonger les fans dans les coulisses de ce nouvel album : l'on y découvre une autre version de Shawn Mendes - loin des projecteurs.

Wonder est à découvrir sans plus attendre.