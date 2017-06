Shawn Mendes dévoile son nouveau clip "There's Nothing Holdin' Me Back"

Shawn Mendes a choisi Paris, la ville de l'amour pour son nouveau clip ! Alors que le canadien de 18 ans est passé par la capitale française récemment pour un concert époustouflant à l'AccorHotels Arena, l'interprète de "Treat You Better" a décidé de profiter de ce court séjour pour tourner quelques scènes de son nouveau clip "There's Nothing Holdin' Me Back" dévoilé aujourd'hui avec l'actrice anglaise Ellie Bamber. C'est ainsi que les deux tourtereaux sont plus amoureux que jamais dans cette nouvelle vidéo où on peut les voir partager des moments de complicité dans plusieurs villes d'Europe.

Après avoir séduit le continent, Shawn embarquera bientôt pour la second partie de sa tournée "Illuminate World Tour" qui se déroulera aux Etats-Unis et Canada cet été. A cette occasion, le jeune canadien ramènera Charlie Puth sur les routes avec lui. Ce dernier a affirmé dans notre interview exclusive avoir hâte de jouer des lives avec son ami et pense même à collaborer sur un morceau avec lui. En tout cas ce nouveau clip est encore un sans faute pour le jeune artiste canadien qui promet beaucoup de surprises cette année !