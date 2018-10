Lady Gaga, Shawn Mendes, David Guetta... les clips de la semaine !

Encore une semaine chargée pour l'industrie musicale ! Côté clips, vos artistes favoris nous ont gâtés. On commence avec Shawn Mendes qui, pour Lost In Japan, nous a offert sa propre interprétation de Lost in Translation. Petit bonus, la présence de Alisha Boe, actrice connue pour son rôle dans 13 Reasons Why. David Guetta, de son côté, continue de promouvoir son septième album (rempli de tubes). Le clip Goodbye est disponible est très franchement, il est avoir. Aussi, Cats On trees assure la pause douceur avec If You Feel.

Aussi, notez que Zara Larsson est de retour dans les charts avec Ruin My Life. Sorti il y a quelques jours, le clip est déjà un succès puisqu'il cumule déjà plus de 2 millions de vues. Enfin, termine avec LA vidéo qu'il fallait voir cette semaine : celle de Lady Gaga pour I'll never Love Again - extrait de A Star is Born.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de clips !