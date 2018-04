Shawn Mendes : Un nouveau clip et une trackliste de l'album dévoilés ! 

Shawn Mendes a dévoilé il y a un mois 2 nouveaux singles, pour teaser la sortie de son prochain album ! Le chanteur a commencé par In My Blood, on a aimé, et ensuite Lost In Japan, ben on a aimé aussi ! Son prochain album arrive bientôt, et ses 2 nouveaux singles le confirment, ce sera un très bon album ! Shawn Mendes a d’ailleurs dévoilé la tracklist et la pochette de l’album qui s’appellera Shawn Mendes. L’album sortira le 25 mai, on prend commande ! Et dans le même temps, Shawn Mendes a dévoilé le clip de In My Blood, alors on en parle aussi !

In My Blood, ça parle d’anxiété, ça parle des difficultés que rencontre le chanteur, qui suit d’ailleurs une thérapie pour gérer cette anxiété. Le clip s’ouvre sur une vue aérienne de Shawn Mendes, qui est allongé au calme, pieds nus pour la petite histoire croustillante. Des pierres et de la neige lui tombent dessus, c’est pas très sympa, mais bon Shawn continue de chanter, il est fort ! Foncez voir aussi Shawn Mendes faire le show chez Corden !