On est en plein dans la saison des cérémonies. Pas plus tard que la semaine dernière se déroulaient les MTV EMA 2018 (à Bilbao) et cette semaine, nous partons droit aux Etats-Unis - là où se déroulait les People's Choice Awards. Vous le savez sûrement, les PCA's récompensent les artistes, films, acteurs ou séries favoris du public. Côté musique, Ed Sheeran, Nicki Minaj, Shawn Mendes, Camila Cabello ou encore Taylor Swift espéraient repartir avec un prix. Alors, qui sont les vainqueurs ?

Le chanteur de 2018 - Shawn Mendes

La chanteuse de 2018 - Nicki Minaj

Le groupe de 2018 - BTS

L'album de 2018 - Nicki Minaj - Queen

La chanson de 2018 - Idol, BTS

Le clip de 2018 - BTS, Idol

La tournée de 2018 -Taylor Swift, Reputation Tour

BTS a littéralement raflfé la mise (notamment grâce à la mobilisation de sa puissante et loyale fanbase). Shawn Mendes, lui, s'impose en tant qu'artiste masculin favoris tandis que chez les femmes, on ne jure que par Nicki Minaj (qui d'ailleurs peut se vanter d'avoir gagné un second trophée). Aussi, Taylor Swift a fait impression avec son Reputation Tour.

Côté série, notez que Shadowhunters est le show TV de 2018 tandis que Riverdale a été sacrée série dramatique de l'année. Pour le reste du palmarès, rendez-vous ICI.