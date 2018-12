Shawn Mendes, BTS, Lady Gaga... Les nominations pour les Grammy Awards 2019 dévoilées !

Les Grammy Awards 2019 auront lieu le 10 février 2019 à Los Angeles, et comme tous les ans la cérémonie récompensera le meilleur de la musique durant l’année écoulée. En 2018 c’était Bruno Mars qui avait raflé le plus de prix grâce à son tube 24K Magic, qui lui succèdera lors de cette nouvelle édition ? Les nominations sont tombées aujourd’hui vendredi 7 décembre et ont bien agité les fanbases des différents artistes ! Shawn Mendes, qui a mis le feu au défilé Victoria Secret cette année au côté de Halsey est en lice pour le meilleur album pop, le groupe phénomène coréen BTS obtient une nomination pour la meilleure pochette d’album, et Lady Gaga est nommée pas moins de cinq fois pour son dernier album Joanne mais aussi pour son duo formé avec Bradley Cooper dans A Star Is Born. Notons également que Justice est le seul artiste français qui apparaît dans la liste. Qui sortira vainqueur des Grammy Awards 2019 ? Tout de suite, les nommés des principales catégories !

ALBUM DE L’ANNÉE

H.E.R. - H.E.R.

Drake - Scorpion

Cardi B - Invasion of Privacy

Post Malone - beerbongs & bentleys

Janelle Monae - Dirty Computer

Black Panther - Black Panther Soundtrack

Brandi Carlile - By The Way, I Forgive You

Kacey Musgraves - Golden Hours

CHANSON DE L’ANNÉE

Kendrick Lamar & SZA - All The Stars

Ella Mai - Boo'd Up

Drake - God's Plan

Shawn Mendes - In My Blood

Brandi Carlile - The Joke

Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Childish Gambino - This Is America

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE

Chloe X Halle

Lukas Combe

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Prince

Bebe Rexha

Jorja Smith

MEILLEUR ALBUM POP

Camila Cabello - Camila

Kelly Clarkson - Meaning of Life

Ariana Grande - Sweetener

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Pink - Beautiful Trauma

Taylor Swift - Reputation

MEILLEURE CHANSON ROCK

Greta Van Fleet - Black Smoke Rising

Twenty One Pilots - Jumpsuit

Bring Me The Horizon - Mantra

St. Vincent - Masseduction

Ghost - Rats

MEILLEUR ALBUM ELECTRO

Jon Hopkins - Singularity

Justice - Woman Worldwide

Sofi Tukker - Treehouse

SOPHIE - Oil Of Every Pearl's Un-Insides

TOKiMONSTA - Lune Rouge

MEILLEURE POCHETTE D'ALBUM

Mitski - Be The Cowboy

BTS - Love Yourself : Tear

St. Vincent - Masseduction

The Chairman - The Offering

Foxhole - Well Kept Thing

