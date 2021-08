Shawn Mendes annonce Summer of Love, un nouveau single

"J'ai toujours eu l'impression de devoir entrer dans un studio, commander la pièce et dire : 'Voilà ce que nous allons faire'. Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé", confiait Shawn Mendes à Apple Music lors de la sortie de son album Wonder. Sur ce projet, l'artiste a laissé libre cours à sa créativité - nous offrant même Monster - une collaboration avec Justin Bieber. Bonne nouvelle pour les fans de l'interprète de There's Nothing Holding Me Back : cette semaine, Shawn Mendes dévoilera Summer of Love - morceau produit par Tainy.

Shawn Mendes reveals that his @Tainy produced track, “Summer of Love,” drops next week. ☀️ pic.twitter.com/ZhE29JaX6m — Pop Crave (@PopCrave) August 8, 2021

Some real bday Love !!! Thank you so much♥️♥️♥️ feeling extremely grateful for all of the people in my life today! also SUMMER OF LOVE NEXT WEEEEEK ???????????????? pic.twitter.com/TSZJhbp3w3 — Shawn Mendes (@ShawnMendes) August 8, 2021

"Je me sens très reconnaissant pour tous les gens qui sont dans ma vie aujourd'hui", lançait-il il y a quelques jours à l'occasion de son 23ème anniversaire. "Aussi, SUMMER LOVE LA SEMAINE PROCHAIIINE". Il faudra patienter encore quelques jours avant de découvrir ce nouveau titre signé Shawn Mendes - de quoi poursuivre l'été en beauté.