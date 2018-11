Shawn Mendes : Youth, le clip qui glorifie la jeunesse...

Après une collaboration remarquée avec Zedd sur le remix de Lost In Japan, Shawn Mendes récidive et allie ses talents à ceux de Khalid sur le titre Youth. Issu de son album éponyme sorti en mai dernier -défendu par My Blood et Nervous, le titre à de quoi enchanter. Véritable ode à la jeunesse, son clip véhicule un message fort.

Youth est sans doute l'un des morceaux les plus puissants de l'album et c'est avec ce quatrième extrait que Shawn Mendes a choisi de frapper fort. Aux côtés du jeune chanteur Khalid, les deux artistes délivrent un message puissant à l'attention de qui voudra bien l'entendre. La jeunesse est présente, la jeunesse est forte et la jeunesse possède une voix. A travers une succession de jeunes talents, Shawn Mendes et Khalid cultivent la différence. Mais ce qu'on retiendra de ce clip, c'est sans doute les discours forts contre les armes à feu aux Etats-Unis ainsi que les extraits de le mouvement March For Our Lives, ayant eu lieu après la fusillade de Parkland en février 2018. Un clip qui tombe à pic et qui devrait inciter les jeunes à se mobiliser et voter pour les élections de mi-mandat.