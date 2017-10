Shawn Mendes a commencé l'enregistrement de son nouvel album

Le début d'une nouvelle ère pour bientôt ? Toujours en plein succès avec son album Illuminate sorti en septembre 2016, Shawn Mendes gratifiait récemment ses fans d'un clip romantique pour le single "There's Nothing Holdin' Me Back". Pour ceux qui espéraient un quatrième single issu du disque pour bientôt, il va sans doute falloir faire une croix dessus car Shawn Mendes prépare quelque chose d'encore mieux à ses fans. Une petite idée ? Le chanteur canadien vient de confirmer qu'il a commencé à travailler sur son troisième album en studio.

Love you guys. Starting album 3 this week. — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 29 septembre 2017

C'est via son compte Twitter que Shawn Mendes a confirmé l'excellente nouvelle à ses 13 millions et quelques de followers ! "Je vous aime les gars. Je commence l'album 3 cette semaine.", a-t-il déclaré simplement. Maintenant, tout le monde est excité à l'idée d'entendre de nouvelles chansons pour fin 2017 ou courant 2018 ! On espère que l'artiste livrera des tubes à l'image de "Treat You Better", "Mercy" ou "I Know What You Did Last Summer" en duo avec Camila Cabello. En attendant, on vous propose de revivre son concert à l'AccorHotels Arena à Paris qui reste inoubliable pour Virgin Radio.