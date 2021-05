Castle On The Hill, Sing... Ed Sheeran en live pour le BBC Radio One Big Weekend (VIDEO)

Dire qu'il était attendu serait un euphémisme : Ed Sheeran (qui semble prêt à faire son grand retour dans les charts) a rejoint Coldplay à l'affiche du BBC Radio One Big Weekend. En raison de la pandémie qui sévit toujours, l'évènement a fait le choix de se dérouler de façon virtuelle. Si vous l'avez manquée, sa performance est à retrouver juste ici :

Sing

Castle On The Hill

Visiting Hours

Castle On The Hill, Sing, Visiting Hours mais aussi Shape Of You et Afterglow ont ainsi été interprétés en live par le britannique. Cette fois c'est certain, Ed Sheeran est bel et bien de retour (après des années d'absence). Aura t-on droit à un nouvel album d'ici peu ? On ne sait pas vous mais, nous, on l'espère.