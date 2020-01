Shakira et Jennifer au Super Bowl, la setlist dévoilée 

Patience, il ne reste que quelques semaines à tenir avant de vivre LE show américain par excellence ! Tous les ans, le Super Bowl fait vibrer le monde entier avec notamment la prestation donnée à la mi-temps. Après Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay ou encore Lady Gaga et Maroon 5, place à Shakira et Jennifer Lopez. Alors que Shakira s'est déjà confiée sur cette performance, la setlist aurait été dévoilée.

On attend ainsi les plus grands titres des deux chanteuses : She Wolf et Whenever Whenever pour Shakira ; Jenny From The Block et Let's Get Loud (entre autres) pour Jennifer Lopez. Aussi, notez que Beyoncé en personne devrait faire une apparition (et là, on a clairement hâte).

Le grand final (avec Hips Don't Lie et On The Floor) promet une véritable apothéose.