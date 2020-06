Shakira est de retour en studio, la preuve en image !

Sa dernière apparition publique avait marqué les esprits ! Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on est en charge de la performance musicale de la mi-temps du Superbowl aux côtés de Jennifer Lopez. Quelques mois après ce moment de télévision unique regardé par des milliards de spectateurs à travers le monde, Shakira devrait enfin faire son grand retour su le devant de la scène. En effet, alors que son dernier album, El Dorado, porté par le tube Chantaje, était sorti en 2017, l'interprète de Waka Waka vient tout juste de faire une grande annonce sur les réseaux sociaux. "J'ai lu vos tweets, je m'y mets les chefs" partage t-elle ainsi avec humour en faisant allusion à son nouveau projet.

Une annonce qui s'accompagne d'un cliché sur lequel on voit la star d'origine colombienne le sourire vissé sur les lèvres et armée d'un casque et d'un micro professionnels. Plus de doute possible, la chanteuse est bel et bien en train d'enregistrer son prochain album. Après l'immense succès de son précédent opus dans les pays hispaniques et un semi-échec en France, Shakira devrait donc faire son grand retour dans les mois à venir. Une tournée mondiale devrait également suivre ce nouveau projet. on a hâte !