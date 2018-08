Shakira : Clandestino, son clip très sensuel en duo avec Maluma

Quoi qu'on dise, Shakira reste et restera sans la grande pretresse de la sensualité. Alors oui, on vous entend déjà dire que Beyoncé ou Rihanna sont tout aussi sensuelles qu'elle. Oui mais chacune différemment. Et Shakira...Eh bien Shakira c'est tout de même un vrai dossier, si on peut se permettre !

Clandestino, c'est une autre preuve flagrante que la colombienne ne vieillit pas. Quarante et un ans et l'impression qu'elle en fait vingt de moins ! Shakira sait comment attirer l’œil et contenter ses fans. Belle et sexy dans le clip Clandestino en duo avec le chanteur colombien Maluma -tout aussi hot qu'elle, il faut dire, les deux compatriotes font de nouveau monter la température. Ce n'est pas leur premier essai. Eh non, on avait déjà remarqué leur complicité sur le titre Chantaje, il y a deux ans. Déjà ?! Trop de sexitude quand ils sont ensembles... L'effet latino ? Surement. Ça donne envie de soleil, de sable et de vagues fraîches en tout cas ! Clandestino comptabilise plus de 24 millions de vues depuis sa sorties le 27 juillet et le moins qu'on puisse c'est qu'en plus de faire monter la température, il fait péter le nombres de vues !

Allez, parce qu'on est gentils on vous met à disposition la vidéo. Profitez, c'est caliente !