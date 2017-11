Patience, l'album sera dans les bacs le 17 novembre prochain. Shaka Ponk sera de retour d'ici une semaine avec tout un flot de titres inédits et surtout, avec une tournée. Mais avant ça, le groupe a préparé le terrain avec The ApeTizer, un EP (qui propose quelques titres qui seront d'ailleurs à retrouver sur The Evol). Bref, après tout ce teasing, difficile d'attendre plus longtemps. Heureusement, Frah et sa bande nous ont entendus et ont offert un nouveau clip aux fans impatients- celui de Wrong Side.

Cette vidéo contraste avec le clip impressionnant et visuel de Mysterious Ways. Cette fois, plus de décor mythologique et surtout, on n'y voit pas le groupe. A la place, on suit le périple d'un jeune homme qui, visiblement, se trouve du mauvais côté (celui d'un groupe nazi). Lui qui semble pourtant sans histoire, lui qui a une vie de famille se retrouve propulsé dans la violence et la haine (jusqu'à s'y perdre). Parce que Shaka Ponk est de ces groupes qui savent taper là où ça fait mal et qui surtout, savent mettre le doigt là où il faut, on ne que se dire que ce clip fait écho à une triste réalité. Toujours est-il qu'une fois de plus, ils ont vu juste.