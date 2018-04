Shaka Ponk : Smells Like Teen Spirit, le clip magnifique dévoilé 

Vous ne pouvez pas avoir manqué cette reprise incroyable de Smells like Teen Spirit par Shaka Ponk. Mais si jamais votre mémoire vous fait défaut, on vous fait un petit recap : lors des 20 ans de Taratata, Shaka Ponk s'était associé aux soeurs Bertholet pour reprendre Nirvana. Et dire que leur intréprétation avait fait son effet serait un euphémisme : les médias, les fans... tout le monde en parlait après la diffusion de l'émission. Après ça, Shaka Ponk a intégré la reprise à sa setlist lors de sa tournée (Sam, Frah et leur bande ont d'ailleurs interprété le titre à Bercy). La bonne nouvelle, c'est qu'un clip magnifique a été publié. Et il est à voir tout de suite !

Si vous avez vu Shaka Ponk en live récemment, alors vous remarquerez que comme sur scène, c'est la couleur rouge qui domine - du moins, au début. Et une fois de plus, ils nous prouvent qu'en matière de vidéo et d'effets visuels, ce sont des experts. On s'éloigne de l'esprit du clip de Wrong Side mais clairement, on ne peut pas faire plus Shaka que cette vidéo.