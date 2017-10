Shaka Ponk : Smells Like Teen Spirit, la reprise bouleversante et poignante pour Taratata

Mieux vaut tard que jamais. Depuis samedi, c'est LA prestation dont tout le monde parle, c'est LE grand moment qui a marqué cette soirée d'anniversaire. A quelques jours de la sortie de leur nouvel album, les Shaka Ponk ont repris Smells Like Teen Spirit de Nirvana - accompagnés d'une chorale et des soeurs Berthollet. On ne vas mentir, il n'y a pas de not qui soit assez puissant pour décrire ce grand (très grand) moment.

Sam, honorable chanteuse de Shaka Ponk est la première à se jeter dans l'arène, livrant émotion et douleur dès les premières notes. Plus tard, la de Frah s'ajoute, comme pour la porter. Il ne faudra pas longtemps pour que tout (absolument tout) ce talent explose, bluffant l'assistance et les téléspectateurs : "J'ai senti naître en moi une boule de chaleur, une révolte de jeunesse et d'utopie. La chanson m'a emmené si haut que j'ai touché l'éternité", déclarera plus tard Guy Carlier dans sa chronique pour Europe 1. Si vous n'avez pas encore vu cette performance, on vous conseille de vous rattraper. Si vous étiez devant votre télé samedi soir, alors vous comprendrez pourquoi il faut souligner le talent de Shaka Ponk et de ceux qui les ont accompagnés.