Il profitait des concerts de Shaka Ponk pour voler des smartphones 

C'est à Epernay que le fin mot de l'histoire a éclaté. Vendredi dernier, un homme a été arrêté par la police pour avoir dérobé pas moins de 14 smartphones lors du show donné par Shaka Ponk. Pour les dérober, il les avait tous planqués sous une combinaison de plongée. Repéré par les vigiles en raison de son comportement suspect, l'homme orginaire de Roumanie a finalement été arrêté. Il sera jugé en comparution immédiate jeudi.

Sa technique était rôdée : "il observait les spectateurs filmant à bout de bras le chanteur au milieu de la salle, repérait les téléphones dernier cri et profitait ensuite du pogo, cette danse punk qui consiste à sauter et se bousculer, pour mieux délester les victimes", expliquent nos confrères d'Europe 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'agissait pas seul. L'homme faisait viisblement partie d'une bande venue de Roumanie uniquement pour ces concerts - où le public est réputé pour bouger constamment. Ainsi, des spectateurs ayant assisté aux concerts donnés au Mans, à Tours, à Lyon, à Paris et à Strasbourg ont été touchés. Alertée, l'équipe du groupe avait pris soin de prévenir les autorités. A l'heure actuelle, l'enquête suit son cours afin que les complices éventuels de l'homme puissent être arrêtés.