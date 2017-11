Shaka Ponk, Linkin Park et Selena Gomez dans les news musique de la semaine

Il nous faut d'abord commencer ce tour d'horizon avec le concert hommage à Chester Bennington donné la semaine dernière : Linkin Park et de nombreux artistes (comme Blink 182, Oliver Sykes ou encore Sum 41) se sont retrouvés sur scène pour honorer le leader disparu une dernière fois. La salle était pleine à craquer, le show était à suivre en livre et bien évidemment, l'émotion était à son paroxysme.

Samedi dernier, Taratata fêtait ses 25 ans. A cette occasion, Shaka Ponk a repris Smells Like Teen Spirit de Nirvana, accompagné des soeurs Berthollet et d'une chorale. Cette performance unique et bouleversante nous donne encore plus envie de revoir le groupe sur scène.

Pour Billboard, Selena Gomez est définitivement la femme de l'année. Après toutes ces épreuves difficiles traversées, la chanteuse est de retour, plus forte que jamais - il n'y a qu'à écouter Wolves pour s'en rendre compte.

Et si Taylor Swift s'était inspirée de Britney Spears pour mener à bien sa carrière ? Plus le temps passe, plus les indices sont troublants.

Enfin, on vous laisse découvrir Get Out Of Your Own Way - dernier single de U2 (ft. Kendrick Lamar). Rappelons que le nouvel album de la formation irlandaise devrait bientôt sortir dans les bacs (et il est temps).

