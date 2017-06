Alerte alerte amis monkers, on fait le plein de bonnes nouvelles concernant votre groupe préféré ! Les Shaka Ponk viennent de dévoiler le clip de Gung Ho ce qui signifie, vous l'aurez compris, que le groupe commence enfin à dévoiler son tout nouvel album ! Il faudra attendre jusqu'au 17 novembre prochain avant de découvrir le successeur de The Black Pixel Ape mais le groupe est sympa et vous fait patienter en dévoilant un EP intitulé ApeTizer. Celui ci contient deux chansons qui seront sur l'album à sortir en novembre, Gung Ho donc et Mysterious Ways mais aussi trois autres chansons inédites : Party, Rocksta feat Skin, De Staat et KillASon, et War Dance.

L'EP ApeTizer est disponible dès maintenant sur les plateformes légales de streaming (Apple Music, Spotify, Deezer) et donne un bel avant goût de ce qui attend les fans avec le premier album de Shaka Ponk depuis trois ans. Visuellement le clip de Gung Ho est très impressionnant, il contient de nombreuses références cinématographiques qu'on vous laisse découvrir par vous même ! Côté musique, le groupe revient également en très grande forme, de quoi nous donner envie de réserver sans plus attendre nos places pour le MonkAdelic Tour annoncé par Shaka Ponk !