Shaka Ponk fête ses 15 ans et annonce Apelogies, une anthologie

Le 6 novembre 2020, retenez bien cette date ! Pourquoi ? Tout simplement parce que ce jour marquera la sortie de Apelogies, une anthologie qui célèbrera les 15 ans de Shaka Ponk. Au programme, les plus grands hits du groupe de rock français (retravaillés pour l'occasion) mais aussi quelques inédits. « Excusez-nous pour les multiples blessures en concert / Excusez-nous pour les oreilles qui siffleront vie / Excusez-nous d’avoir joué du rock à la TV française / Excusez-nous de préférer les singes aux gens / Excusez-nous pour cet Apelogies », explique le groupe sur ses réseaux sociaux.

APELOGIES - NOVEMBRE 2020Excusez-nous pour les multiples blessures en concertExcusez-nous pour les oreilles qui siffleront vieExcusez-nous d’avoir joué du rock à la TV française Excusez-nous de préférer les singes aux gensExcusez-nous pour cet Apelogies. pic.twitter.com/ibMosYqo3g — SHAKAPONK (@TWIT4SHKPNK) June 16, 2020

On attend ainsi un triple album qui reflètera la carrière de la formation mais qui aussi, regardera vers l'avenir avec des inédits. Le premier disque se composera des plus grands succès de Shaka (de My Name is Stain à Smells Like Teen Spirit de Nirvana). Notez que l'intégralité des morceaux ont été ré-enregistrés entre mai 2018 et février 2020. Sur le deuxième, les inédits seront mis à l'honneur avec, notamment, Funky Junky Monkey (dont la sortie est prévue pour le 17 juin). Enfin, le troisième opus proposera un concert enregistré au Trianon. Bref, Shaka Ponk fait les choses dans les règles de l'art.

Parce qu'il est impossible d'évoquer le groupe sans parler de la scène, sachez que le groupe pourrait bien partir célébrer cet anniversaire en tournée.