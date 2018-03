Shaka Ponk en tournée, 3 raisons de les voir en live

Les 22 et 23 mars prochains, les monkeys de Shaka Ponk investiront à l'AccorsHotel Arena. Après quelques années d'absence, le groupe le plus déjanté de la scène musicale française est de retour avec un nouvel album, The Evol'. Si vous n'avez toujours pas vos places pour les voir en concert, si vous hésitez encore à les prendre ou si vous ne savez tout simplement pas de quoi on vous parle (et on espère que ce n'est pas le cas), on vous donne trois raisons d'aller voir Sam, Frah et toute la bande en concert.

SHAKA PONK #shakaponk Une publication partagée par Alain Perchoc (@alainperchoc) le 12 Mars 2018 à 7 :09 PDT

Les fans purs et durs savent que personne ne maîtrise mieux les effets visuels que Shaka Ponk. A chaque nouvelle tournée, le groupe offre une nouvelle scénographie - toujours plus poussée que la précédente. Pour défendre The Evol', ils ont travaillé pendant longtemps, ils ont peaufiné et finalement, ce qui en ressort, c'est une scéno irréprochable.

Une publication partagée par Mathilde♪ (@mathilde_lemr) le 9 Mars 2018 à 2 :59 PST

Un concert de Shaka Ponk, il faut le voir pour le croire. C'est le genre de concert qui met K.O (dans le bon sens du terme, on le promet) mais surtout, ce sont probablement les seuls qui mettent tout le monde d'accord. Sur les réseaux socieux, on est unanime : "C'était fou", "A voir absolument"... les éloges ne manquent pas. Et puis, petit bonus : si vous êtes dans la fosse, vous verrez probablement Frah passer.

Quelques fans ont pu être déçus du nouvel album, c'est vrai. Mais qu'ils se rassurent, la setlist devrait satisfaire tout le monde. Parce que l'idée est de présenter le dernier album, des morceaux comme Mysterious Ways ou Fear Ya sont joués. Mais côté classiques, on retrouve I'm Picky et Palabra Mi Amor. Et, surtout, notez qu'ils reprendront sur scène leur excellent reprise de Smell Like Teen Spirit (Nirvana).

Si avec tout ça, vous n'êtes pas déjà en train de prendre vos places, on ne peut plus rien pour vous...!