Shaka Ponk, Coldplay, Calvin Harris... les meilleurs clips de la semaine

C'est la fin du mois de juin et s'il reste encore un peu plus de deux jours avant de passer en juillet, l'heure est au bilan. Celui des meilleurs clips du mois de juin pour commencer ! Qui pour succéder à Muse, Julien Doré et Katy Perry, rois des clips du mois de mai ? Eh bien, du beau monde ! On en a pris plein les mirettes et dans des styles très différents ce mois ci. On commence avec Shaka Ponk et le clip de Gong Ho ! Le groupe est de retour avec un EP, en attendant le nouvel album et la tournée, et c'est en très grande forme qu'il revient. Ce premier clip est une véritable merveille de pop culture et de cinématographie. Un court-métrage de six minutes complètement époustouflant !

Cela faisait des mois que l'on attendait ce clip, et on a finalement pas été déçu ! Something Just Like This met en scène le petit garçon de l'artwork de la chanson intercalé avec des images d'un concert de Coldplay au Japon. Au programme également : plein d'effets visuels très... kaléidoscopiques !

C'est le premier clip de Calvin Harris depuis le mois d'octobre et la sortie de My Way, et surtout la première vidéo inspirée par son album Funk Wave Bounces Vol1 à paraître le vendredi 30 juin. C'est donc dans une ambiance de petit paradis terrestre, complètement chill, qu'on retrouve le DJ et ses invités de luxe.

Qui aurait cru qu'un clip mettant en scène trois jeunes femmes marchant dans une rue déserte d'une ville de Californie pouvait être aussi cool ? Les sœurs Haim sont de retour avec leur premier véritable clip depuis 2014 et c'est très très sympa ! Este, Danielle et Alana Haim enchaînent les petites danses tout en marchant avec détermination et on adore.

Le dernier clip des Blink 182 est vraiment mignon tout plein. Il multiplie les images façon homemovie pour un effet 100% nostalgie garanti. On peut aussi le voir comme une gentille parodie des filtres Instagram et iPhone, dans les deux cas on trouve ça cool !

Selena Gomez est peut être une mauvaise menteuse quand il s'agit de cacher ses sentiments mais elle est en tout cas très bonne actrice ! Dans Bad Liar, la chanteuse joue tous les rôles principaux et adopte les codes 70's pour un clip un brin déroutant. Ouvrez bien les yeux même Taylor Swift est de la partie !

Dans le clip de Ton Combat, Arcadian vient à la rescousse d'une Ariel des temps moderne et se la joue La Petite Sirène ! Cela donne un clip très onirique avec un joli grain de folie, joli combat !

Les clips de Gorillaz sont toujours un vrai bonheur à visionner, quel plaisir de retrouver à chaque fois nos quatre membres animés : 2D, Noodle, Murdoc et Russel ! Ici, la vidéo se fait par ailleurs plus trippante que jamais, attention à la poudre à faire dormir !