Shaka Ponk à l'AccorHotels Arena, le best of (VIDEO) 

C'était l'un des évènements parisiens à ne surtout pas manquer la semaine dernière : Shaka Ponk a investi l'AccroHotels Arena, le temps de deux concerts. Les 22 et 23 mars derniers, les Monkeys ont prouvé qu'en France, on savait encore ce qu'était le rock. Au programme, des morceaux issus de leur dernier album (comme Mysterious Ways ou Fear Ya) mais aussi des pépites comme cette magnifique reprise de Nirvana. Enfin, on a eu droit à des classiques efficaces - comme I'm Picky. Bref, le public est unanime : un concert de Shaka Ponk, ça ne se manque pas. Et si jamais vous n'avez pas eu la chance de mettre un pied à l'AccorHotels Arena, on a sélectionné le meilleur des deux soirées - oui, on est comme ça.

????Concert de Shaka Ponk !

Encore jamais vu un spectacle aussi démentiel... et féerique ! ????♥️????♥️????#shakaponk @TWIT4SHKPNK @totOutard_label #bercy @AccorH_Arena #arena #rock #frah #sam #electrorock #heavymetalmusic #goz #shk #pnk ❤️????❤️ pic.twitter.com/cvaxjVoos9

— Isabelle Fargette (@isafargette) 24 mars 2018

Quand ils jouent à domicile (et même partout ailleurs), Frah et sa bande ne plaisantent pas. Et si jamais vous vous voulez un petit best-of condensé, on même trouvé la vidéo parfaite, signée Syl. C'est cadeau.

Alors, ça donne envie de les voir, hein ?