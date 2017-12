Sortez vos agendas ! Shaka Ponk prendra ses quartiers à l'AccorHotels Arena un peu plus tôt que prévu. Avant la sortie de leur nouvel album (intitulé The Evol'), les français avaient pris soin d'alerter leurs fans qu'ils se lanceraient dans une tournée. Au programme, les quatre coins de la France mais surtout, une date (à la base) unique à Bercy. Sauf que les Monkeys (absents pendant bien trop longtemps) ont été victimes de leur succès : le concert prévu le 23 mars prochain est d'ores et déjà complet.

Bonne nouvelle pour les fans, une autre date vient d'être ajoutée. Shake Ponk jouera à Bercy le 22 mars 2018. Attendez-vous à un live spectaculaire (à l'image du groupe) et surtout à beaucoup (vraiment beaucoup) de sueur. Les places sont déjà disponibles à la vente alors tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller réserver les vôtres !