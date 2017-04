Si vous vous sentez soudainement poussé à déclarer votre amour et autres confidences intimes sur l'oreiller après avoir fait l'amour, c'est normal ! C'est en tout cas ce que semble révéler une nouvelle étude publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin. Selon les chercheurs, le fait même de penser au sexe nous rend plus enclin à partager nos secrets les plus intimes... Pourquoi ? Ce serait tout simplement notre nature humaine qui nous pousse à vouloir construire une relation avec n'importe quel partenaire sexuel. Aussi sachez qu'un rapport sexuel donne 48h de bonheur à votre couple.

Tout s'explique !

Ces résultats proviennent de trois études différentes qui utilisent des méthodes similaires, cherchant toutes à réveiller notre stimulation sexuelle de manière consciente ou subliminale. Après cet éveil, les participants ont dû révéler une histoire personnelle à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Résultat, on serait beaucoup plus enclin à se confier après un épisode sexuel imaginaire. Suite à ça, on aurait encore plus envie de continuer à parler avec cet inconnu. Alors après une partie de jambe en l'air, imaginez combien on a envie de tout se dire... Aussi, se coucher à la même heure favorise le bonheur du couple.