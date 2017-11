Sexe, infidélité et embouteillages dans le top insolite de la semaine

Cette semaine, on a encore vu passer pas mal de news insolites. Sans surprise, c'est l'infidélité qui a été le plus prisée : entre les causes de l'infidélité et ce génie qui s'est fait passé pour un espion afin de garder ses deux femmes, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Tour d'horizon.

On commence donc avec un sondage qui devrait en intéresser plus d'un. A quoi pensent les femmes pendant qu'elles font l'amour ? Eh bien pour 20% d'entre elles, c'est leur patron qui est au coeur de leurs pensées. Sympa.

Côté infidélité, on vous en a livré les causes sur plateau et ce, après vous avoir parlé de cet homme assez audacieux : croyez-le ou non, il s'est fait passer pour un espion afin de garder ses deux femmes. On n'arrête pas le progrès.

Carnet rose ! On vous en parlé dans le Virgin Tonic : cette semaine, deux femmes ont donné naissance à leurs enfants dans les bouchons toulousains. Normal.

Enfin, on a la réponse à la question existentielle que vous devez vous poser depuis des années : votre chien est-il droitier ou gaucher ?

