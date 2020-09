Sex Education : Une actrice d'une autre série va faire son arrivée dans la saison 3 !

L'heure est à la reprise du côté des séries ! Alors qu'on vous annonçait il y a quelques jours le lancement de la production de You dans les semaines à venir, Netflix en a profité pour en faire de même avec une autre de ses séries à succès : Sex Education. Fortement retardée par la crise du coronavirus, la saison 3 du programme britannique devrait bel et bien débuter son tournage très prochainement. Un léger contre-temps qui devrait malheureusement empêcher la sortie de la suite des aventures des lycéens de Moordale en janvier 2021. En effet, il semblerait que le temps soit trop limité pour dévoiler le programme à cette date habituelle. Il faudra donc s'armer d'un peu de patience…

Pour l'heure, c'est un tout autre sujet qui a attiré l'attention des fans de la série ! Comme l'annonce The Sun, la production de Sex Education vient de recruter Jemima Kirke -qui incarnait Jessa Johansson dans la série Girls- pour interpréter le rôle de la nouvelle principale de Moordale, autrefois occupé par Monsieur Groff, le père d'Adam. "L'arrivée d'une femme sexy en tant que cheffe fera sensation chez des élèves qui sont plus habitués à un homme d'âge moyen sévère qui dirige la série. Mais elle se révélera être une figure formidable et s'ajoutera à un casting déjà rempli de rôles féminins forts." précise le journal britannique. Une nouvelle plutôt surprenante mais qui devrait ajouter encore un peu plus de piment à cette nouvelle saison du programme !