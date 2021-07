Sex Education saison 3 : Une vidéo promo inédite nous transporte dans les couloirs de Moordale !

Il y a quelques mois, en raison de la crise du coronavirus, le tournage de la troisième saison de Sex Education au Royaume-Uni avait été forcé de s'arrêter. Un véritable crève-cœur pour les amateurs du programme qui auront dû patienter beaucoup plus longtemps que prévu avant de découvrir la suite des aventures d'Otis, Eric, Maeve ou encore Adam. Alors qua la crise sanitaire paraît désormais derrière nous, le troisième partie du programme devrait débarquer le 17 septembre sur Netflix. En effet, comme le confirmait un tweet dévoilé sur le compte officiel de la plateforme américaine, la saison 3 sera dévoilée, dans son intégralité, dès la rentrée prochaine. Ouf !

Devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreuses personnes, Sex Education se veut avant tout une série pour les adolescents voire jeunes adultes. Toutefois, elle parle également aux parents ! Chaque épisode fonctionnant comme un cours d'éducation sexuelle, les jeunes comme les plus âgés peuvent y apprendre de nombreuses choses. Avec un ton humoristique plus que moralisateur, le programme permet aux parents de connaître davantage de "détails" sur la vie sexuelle des nouvelles générations. Un moyen de désacraliser de nombreux sujets et de permettre à certains de se détendre sur le sujet si tabou qu'est le sexe.

Dans une nouvelle vidéo inédite diffusée sur les réseaux sociaux de Netflix, on y découvre tous les élèves de Moordale en train de vanter les mérites de leur établissement. Un extrait hilarant qui nous permet également de découvrir la nouvelle directrice nommée Hope Haddon (interprétée par Jemima Kirke de la série Girls). "Choisissez Moordale !" balancent en cœur les élèves sollicités par leur nouvelle dirigeante. Une initiative qui devrait ainsi permettre à l'école de "redevenir un modèle d'excellence" ! Mais pour découvrir si cette vidéo va réellement avoir un impact sur la réputation du lieu, il faudra s'armer d'encore un peu de patience.