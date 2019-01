Sex Education : Pourquoi la série Netflix est l’une des meilleures de ce début d’année ?

Ce n’était pas forcément avec un titre racoleur pareil qu’on allait se jeter sur Sex Education, et pourtant, la promotion assez bien faite de Netflix aura eu raison de nous pour qu’on s’y intéresse. Sortie en intégralité sur la plateforme de streaming vidéo le 11 janvier dernier, cette série anglaise créée par Laurie Nunn ne comporte que huit épisodes, huit épisodes qu’on ne peut s’empêcher de dévorer d’une traite. Le pitch est plutôt simple, un adolescent peu sûr de lui et pas vraiment populaire vit seule avec sa mère thérapeute sexuelle. Entrainé par la rebelle du lycée sur qui il a des vues, il s’improvise sexologue auprès de ses camarades alors que lui-même n’a aucune expérience et des blocages sexuels à régler. Si vous n’êtes toujours pas convaincus, voici toutes nos raisons de vous précipiter sur Sex Education :

Cela peut paraître un peu simple comme argument, mais les personnages de la série sont vraiment attachants. Pour une fois, il n’y en a même aucun qui nous agace, ils ont tous un petit quelque chose qui nous donne envie d’en savoir plus. s'ils sont des clichés d’eux mêmes, tous révèlent une profondeur. Que ce soit Otis, le personnage principal réservé, maladroit mais très drôle et sensible, son meilleur ami gay Eric exubérant et particulièrement touchant, Maeve la rebelle intelligente, Jackson l’élève modèle imparfait ou encore l’excentrique mère d’Otis, Jean, jouée par la parfaite Gilian Anderson connue pour son rôle de Dana Scully dans X-Files.

Tout en subtilité et légèreté, Sex Education aborde des thèmes actuels qui parleront aux ados mais pas que. On y retrouve bien sûr les thèmes évidents de la masturbation, de la pornographie et de la pression sociale autour du rapport sexuel, mais aussi la place des technologies dans les relations, le travestisme, la recherche de soi, le couple gay, l’avortement et les relations parents-enfant à l’adolescence. Tous ces sujets sont traités avec tendresse de la part des scénaristes, même en tant qu’adulte on se sent concerné par leurs messages pédagogiques d'acceptation de soi et de tolérance.

Sex Education, c’est la série anglaise type avec l’humour cinglant, les mots crus et les situations cocasses. On avait peur que ça puisse tomber dans le potache (avec un nom pareil…) mais jamais les scénaristes ne font cette erreur et abordent les scènes humoristiques toujours avec subtilité. On pourrait comparer la série à un remake de Skins, en plus édulcoré et plus actuel. Rappelons que le premier épisode de Skins a été diffusé en 2007. Sex Education est tout simplement notre série préférée de ce début d’année et qu’on vous la recommande chaudement pour passer l'hiver à binge watcher.