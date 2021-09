Sex Education : La bande-annonce totalement déjantée de la saison 3 est là ! (VIDEO)

En quelques années, Sex Education est devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreuses personnes. Et ce même si la série se veut avant tout un programme pour les adolescents et les jeunes adultes. Il faut dire qu'elle parle autant aux petits qu'aux grands. Chaque épisode fonctionnant comme un cours d'éducation sexuelle, les jeunes comme les plus âgés peuvent y apprendre de nombreuses choses. Avec un ton humoristique plus que moralisateur, le programme permet aux parents de connaître davantage les "détails" de la vie sexuelle des nouvelles générations. Un moyen de désacraliser de nombreux sujets et de permettre à certains de se détendre sur le thème si tabou qu'est le sexe.

Alors que Netflix dévoilait il y a quelques semaines une vidéo promotionnelle de la troisième saison de Sex Education, les fans attendaient avec impatience la bande-annonce officielle de la série. C'est chose faite ! Dévoilée il y a quelques heures, la vidéo de plus de deux minutes nous transporte tout droit dans l'univers déjanté (et débridé) de la série britannique. Au programme ? Du sexe, du sexe et encore du sexe. Seulement voilà, il semblerait que l'intrigue de la saison soit focalisée sur le fait qu'une nouvelle organisation est mise en place au sein du lycée Moordale afin de limiter la mauvaise réputation de "l'école du sexe". Pour cela, il semblerait qu'une nouvelle directrice, interprétée par Jemima Kirke, ait été embauchée pour redorer le blason de l'établissement. Une troisième partie qui s'annonce donc très riches en émotions pour Sex Education. Rendez-vous le 17 septembre sur Netflix !