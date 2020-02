Sex Education dévoile le premier teaser de la saison 3 (VIDEO)

L'engouement ne cesse de croître autour de ce programme Netflix ! Alors que la saison 2 a été dévoilée il y a à peine quelques semaines, le géant américain de la vidéo à la demande vient déjà de dévoiler un teaser pour le troisième volet de la série. En effet, il y a quelques heures, une vidéo a été postée sur YouTube. On y voit l'un des personnages de Sex Education (le principal du lycée) en train de présenter les jeunes acteurs en observant leur portrait et ce que l'avenir du scénario leur réserve. Ce dernier termine ensuite de manière ironique en précisant qu'il faudra, pour connaître la suite, se donner rendez-vous dans quelques temps pour suivre la saison 3. Très attendue par les fans, Sex Education s'est imposée en moins d'un an comme l'une des séries phares de Netflix. Si vous n'avez jamais regardé, on vous invite à lire les 5 bonnes raisons qui pourraient vous convaincre.