Sex and the City : Sarah Jessica Parker (Carrie) affirme ne pas être en froid avec Kim Cattrall (Samantha) !

Au cas où vous ne l'auriez pas compris, l'annonce du retour de Sex and the City sur HBO Max est, sans aucun doute, la meilleure nouvelle de ce début d'année ! Il faut dire qu'après six saisons et deux longs-métrages qui ont permis aux quatre héroïnes de rentrer dans la légende, on n'aurait tout imaginé sauf ça. Devenue l'une des séries les plus emblématiques de la fin des années 90 et du début des années 2000, on ne compte plus les références devenues cultes ou les marques de luxe rendues iconiques grâce au talent de Michael Patrick King, le réalisateur et de Patricia Field, la styliste attitrée du programme. Annoncée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, cette information a eu l'effet d'un raz-de-marée. Pourtant, une ombre plane au-dessus de ce ciel sans nuage : l'absence de Kim Cattrall, qui interprète Samantha Jones, et qui aurait décidé de ne pas participer au revival de la série.

Si certains avancent que l'actrice prétend avoir fait son temps dans ce programme, d'autres estiment qu'une détestation mutuelle entre les actrices serait la cause de cette absence. Une rumeur qui a immédiatement été démentie par Sarah Jessica Parker, en personne, lors d'une réponse à une fan un peu trop entreprenante sur son compte Instagram. "Elle n'a pas identifié Samantha Jones" écrit l'une d'elle. "Elles ne s'aiment pas" lui répond alors une autre. "Non, ce n'est pas que je l'aime pas. Je n'ai jamais dit ça. Je ne le ferai jamais d'ailleurs. Samantha ne fait pas partie de cette partie de l'histoire. Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes et ce que nous faisons" s'est empressée de répondre celle qui interprète Carrie Bradshaw dans Sex and the City. De quoi faire taire les langues de vipère qui semblent bien décider à gâcher l'un des plus beaux retours de série de ces dernières années ! Well done Sarah Jessica !