Sex and The City : On a regardé les premiers épisodes du reboot, voilà ce qu'on en pense !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO a fait son grand retour dans une toute nouvelle saison rebaptisée And Just Like That le 9 décembre dernier sur HBO Max, la plateforme de la chaîne américaine. Comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales seront de la partie. Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. C'est donc avec un brin d'appréhension mais surtout beaucoup d'excitation que nous sommes retournés sur les traces des new-yorkaises les plus célèbres du monde. Voilà notre verdict.

Elles ont la cinquantaine, sortent, comme tout le monde, d'une pandémie dévastatrice et continuent d'évoluer professionnellement, sentimentalement et, surtout, sexuellement, dans la ville qui les a vues grandir. Dès les premières scènes du programme, dévoilé en grande pompe outre-Atlantique, le ton est donné. C'est dans un restaurant branché, activité récurrente de la série, qu'on retrouve Carrie, Charlotte et Miranda. Les sujets n'ont pas changés, ou presque. Drapées dans leurs vêtements de luxe et toujours dotées de leur humour incisif, les trois amis de toujours sont resplendissantes. Quant à l'absence de Samantha, c'est dès les premières minutes qu'elle est abordée. "Elle n'est plus avec nous" balance Charlotte l'air dubitatif. "Elle est à Londres" s'empresse de corriger Miranda face à leur interlocuteur qui la pense décédée. On apprend plus tard que suite à une brouille avec Carrie, la publiciste s'est exilée à Londres, où elle vit désormais. Pourtant, discrètement, et avec tact, le réalisateur Michael Patrick King parvient à conserver de la place pour cette figure, quasi irremplaçable, qu'est Samantha. Quant à nous, alors qu'on aurait pensé ce manque furieusement perturbant, il semblerait que les événements choisis pour raviver la flamme de cette série mythique aient été suffisamment passionnant pour (presque) nous faire oublier qu'elles étaient quatre.

L'ambition de ce reboot ? "Nous n'avons pas essayé de dire: 'Regardez, elles sont plus mûres, plus intelligentes'" expliquait Sarah Jessica Parker dans le New York Times au moment de la promotion. Au contraire, ce sont leur vie et leurs amitiés, encore plus compliquées, qui sont racontées dans ce projet renaissance. Alors que Charlotte semble toujours s'épanouir en tant que mère au foyer, Miranda a quitté son travail pour reprendre des études approfondies d'avocate. Plus engagée que jamais, la working woman semble pourtant un peu dépassée par la bonne attitude à avoir. Quant à Carrie, l'écriture a désormais laissé place aux podcasts et son idylle avec Mr Big n'a jamais été aussi sereine. Du moins, avant la mort de ce dernier, qui survient dès la fin du premier épisode. Pour le spectateurs, le choc est terrible. De mémoire de fans, on avait jamais connu un tel rebondissement dans Sex and The City, la série originale. Ou peut-être à la fin des six saisons lorsque, après des dizaines d'épisodes et des tonnes de rebondissements, la journaliste et son âme sœur étaient finalement réunies. Il aura fallu moins d'une heure pour nous faire redescendre aussitôt de notre petit nuage et nous ramener à la dure réalité de la vie. Celle où Carrie, désormais veuve, s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Peut-être même le plus dur.

Des rires, des pleurs, de la nostalgie, mais aussi du renouveau, And Just Like That réussit, selon nous, le pari difficile du reboot exaltant. Du moins, pour l'instant. Après des mois d'attente et de suppositions en tout genre, il ne nous en aura pas fallut beaucoup pour nous convaincre. Sur les réseaux sociaux, c'est la même rengaine. Choqués par la disparition de l'un des personnages les plus iconiques de la série, les fans n'ont qu'une hâte : découvrir la suite. Pour cela, il faudra patienter encore quelques jours, puis recommencer. Les quelques épisodes du programme seront diffusés à raison de un par semaine. Une attente qui semble bien peu de chose face aux plus de dix années qui nous séparent de la fin officielle de la série. Alors, malgré toutes les critiques et les nombreux avis tranchés sur le retour du programme, nous on s'y est jetés à corps perdu. Manque d'objectivité ou véritable opinion, ce qui compte c'est qu'on a accroché. Encore et encore. Fait étrange, même après toutes ces années, les revoir nous a provoqué la sensation qu'on ne les avait jamais vraiment quitté. Un peu comme un vieil ami, celui qu'on est sûr de garder pour la vie.