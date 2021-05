Sex and The City : Mr Big va reprendre son rôle dans le revival de la série !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO fera son grand retour dans une toute nouvelle saison. De plus, comme l'avait annoncé la chaîne, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En effet, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter le personnage de Samantha, a décidé de ne pas reprendre son célèbre rôle. Un crève-cœur pour les fans du show qui pourront tout de même retrouver le sourire grâce à cette nouvelle !

Mr Big et Carrie Bradshaw

Préparez-vous un cosmopolitan et installez-vous confortablement dans votre fauteuil, Mr Big, interprété par Chris Noth, va officiellement reprendre son rôle dans And Just Like That…, le nom de ce revival ! "Je suis si heureux de pouvoir travailler à nouveau avec Chris sur And Just Like That. Comment pouvions-nous raconter un nouveau chapitre de Sex and the City sans notre Mr. Big?" a déclaré Michael Patrick King, le producteur de la série. Une saison en dix épisodes dans laquelle on devrait retrouver Carrie Bradshaw, Charlotte York et Miranda Hobbs dans leur cinquantaine. Quant à l'importance que Mr Big tiendra dans le revival, aucune information n'a été communiquée à ce sujet. Il faudra encore patienter encore quelques mois avant de découvrir les premières images du projet !