Sex and The City : Les trois actrices principales réunies sur le tournage du revival (PHOTO)

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO fera son grand retour sur nos écrans d'ici quelques mois à travers And Just Like That, un revival très attendu. Toutefois, comme on le sait depuis quelques temps, seulement trois des quatre actrices principales seront de la partie. Kim Cattrall, qui interprète Samantha, avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter son personnage à l'écran. Il faudra donc se contenter de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis alias Carrie, Miranda et Charlotte.

Alors que l'on ne s'attendait pas à des retrouvailles de si tôt, Sarah Jessica Parker a posté un cliché d'elle entourée de ses deux acolytes sur son compte Instagram. Une photo qui a immédiatement secoué la toile et récolté plus d'un million de likes. On y voit les trois actrices avec, pour toile de fond, la ville de New York (of course!). "Ensemble à nouveau" écrit la star en légende de sa photo avant d'ajouter "Nous avons lu nos premiers épisodes. Aux côtés de tous les gars et de nos nouveaux membres du casting." De quoi faire patienter les millions de fans de la série qui pourront découvrir la suite des aventures de leurs héroïnes préférées dès la fin de l'année.