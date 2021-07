Sex and The City : Le secret sur Samantha que tout le monde cherche à savoir

Après nous avoir offert une réunion mythique du casting de Friends, HBO Max continue sur sa lancée : ainsi, c'est la série culte Sex & The City qui, bientôt sera de retour sur nos écrans. L'on attend donc une saison revival composée de quelques épisodes qui, malheureusement seront tournés sans le personnage de Samantha... et justement, en plus d'être l'un des personnages les plus décomplexés de la télévision des années 90, Samantha est surtout le plus secret. Résultat, personne n'a jamais vraiment connu son âge. Et devinez quoi, Screen Rant a deviné son âge...

Quel âge a Samantha ?

On le sait, Samantha n'a jamais vraiment voulu révéler son âge. Or, dans l'épisode 12 de la saison 6A, Samantha raconte à Miranda et Carrie qu'elle a 45 ans. Si l'on fait le calcul, le personnage avait donc 40 ans lorsque la série a démarré.

On vous l'accorde, ce n'est pas non plus l'info de l'année. Mais puisque les épisodes inédits se préparent sans Samantha, autant la faire revenir (un peu) sur le devant de la scène.