Sex and The City : Just Like That, Carrie et Big réunis sur de nouvelles photo de tournage

Carrie et Mr Big forment LE couple phare de Sex and the City : on ne va pas se mentir, les hauts et les bas traversés par le couple ont été au coeur des saisons diffusées dans les années 90 - avant de s'étaler sur celles des films. Pour rappel, le premier film nous plongeait au coeur du mariage (tant attendu) du couple. Dans le deuxième long-métrage, les deux protagonistes traversaient une épreuve compliquée - après que Carrie ait vécu une brève relation avec Aidan. Alors que le tournage de Just Like That (saison inédite de Sex and The City) bat son plein, les rumeurs vont bon train : et si le couple mythique avait divorcé ? Sarah Jessica Parker a coupé court en postant quelques photos. Voyez plutôt :

Il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir ces nouveaux épisodes. Mais en tout cas, Carrie et Big semblent plus unis que jamais - de quoi rassurer les fans du couples. "Ces deux-là", a commenté Sarah Jessica Parker en postant son cliché. "Je suis sûre qu'ils restent dehors tard le soir". De son côté Chris Noth (interprète de Mr Big) a (lui aussi) posté une photo du duo.

Quelle(s) épreuve(s) Carrie et Big auront-ils à affronter dans ces nouveaux épisodes ? Seul le temps le dira... rendez-vous sur HBO Max !