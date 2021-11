Sex and The City : Découvrez la bande-annonce rafraîchissante du reboot de la série (VIDEO)

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO fera son grand retour dans une toute nouvelle saison dès le 9 décembre prochain sur HBO Max, la plateforme de la chaîne. Pour l'occasion, comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. Un crève-cœur pour les fanatiques du programme qui pourront toujours se rabattre sur ceux qui ont accepté le retour de leur personnage !

Dans une bande-annonce dévoilée il y a quelques jours, on a enfin pu découvrir les premières images officielles de ce reboot très attendu et intitulé And Just Like That. Un programme qui se divisera en dix épisodes diffusés au rythme de un par semaine. Mais pour l'heure, il semblerait que le but de cette vidéo de moins d'une minute soit de montrer que, des années après, l'amitié est toujours présente. Mieux, si les trois héroïnes semblent plus soudées que jamais, elles seront entourées d'une toute nouvelle flopée de femmes telles que Sara Ramírez (Grey's Anatomy), Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker ou encore Karen Pittman. Mais pas que. En effet, les figures masculines ont également accepté de faire partie de cette nouvelle aventure. On y retrouvera donc Chris Noth (Mr Big), David Eigenberg (Steve), Evan Handler (Harry), Mario Cantone (Anthony), et Willie Garson, l'interprète de Stanford, décédé en septembre dernier. Un reboot qui débarquera onze ans après le deuxième volet de la série iconique et qui s'annonce déjà comme l'EVENEMENT de cette fin d'année. Aucune information n'a été dévoilée concernant une éventuelle diffusion en France.