Sex and The City de retour, combien les actrices vont-elles toucher ?

On l'attendait, ils l'ont fait : c'est officiel, HBO Max prévoit un retour de la série culte avec une série d'épisodes inédits ! Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reprendront ainsi leurs rôles respectifs (notez que Kim Cattrall ne fera pas partie de l'aventure), pour le plus grand plaisir des fans. Pour l'heure, peu d'informations circulent concernant And Just Like That... (nom attribué à la série qui suivra les aventures des trois amies New Yorkaises). Néanmoins, on sait combien les actrices toucheront... accrochez-vous.

Sex and The City sera de retour

Les trois comédiennes se glisseront donc de nouveau dans la peau des personnages cultes pour la modique somme d'un millions de dollars (chacune). Un joli montant pour une poignée d'épisodes qui nous plongeront dans les vies sentimentales trépidantes de Carrie et de sa bande... Il faudra patienter encore un peu avant de les retrouver à l'écran... en attendant, on peut toujours revoir les six saisons qui ont fait la gloire d'HBO dans les années 2000 !