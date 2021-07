Sex and The City : Carrie et Mr. Big vont-ils vraiment divorcés dans le reboot ?

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO devrait faire son grand retour dans une toute nouvelle saison. En effet, comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. Un crève-cœur pour les fanatiques du programme qui pourront toujours se rabattre sur ceux qui ont accepté le retour de leur personnage !

Cette saison intitulée And Just Like That… (en français, Et juste comme ça) devrait comporter dix épisodes et être diffusée sur la plateforme HBO Max. Si la date de sortie n'a pas été précisée, le tournage a bel et bien débuté à New York. Côté scénario, il semblerait que le mariage de Carrie et Mr. Big soit au centre de l'intrigue. Seulement voilà, comme en témoigne une page du script révélée par Page Six, il semblerait que l'union des deux tourtereaux soit totalement à la dérive. Pire, la journaliste et l'homme d'affaires auraient divorcé. En effet, si l'on en croit les quelques lignes dévoilées publiquement, la scène raconte un repas entre les trois amies ainsi que Stanford Blatch durant lequel Carrie se plaint de son état actuel : "J'enregistrais le podcast, je me lavais les cheveux. Oui, je ne mangeais ni ne dormais pas, mais au moins je me sentais bien dans mon mariage. Maintenant, je ne suis qu'une de ses ex-femmes dont il s'occupe ?" peut-on lire dans les dialogues.

Si ces révélations laissent peu de doute à l'information selon laquelle Carrie et Big seraient divorcés, rien a été confirmé publiquement. Il se pourrait également que ce reboot de la série américaine soit l'occasion pour les scénaristes de mettre en images les hauts et les bas d'un mariage. On se souvient notamment du deuxième long-métrage de Sex And The City dans lequel Carrie avait eu une brève aventure romantique avec son ex Aidan Shaw. L'histoire s'était heureusement bien terminée puisque son époux l'avait pardonné et lui avait offert une magnifique bague en diamant noir pour sceller leur union.