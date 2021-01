Sex and The City aura t-elle son reboot avec Sarah Jessica Parker ?

Alors que les fans attendaient avec impatience un troisième film mettant en scène les héroïnes de Sex and The City, il se pourrait bien qu'une saison inédite soit en préparation.

Sex and The City faisait les beaux jours de la chaîne HBO et ce, bien avant l'arrivée Game of Thrones. Carrie est de loin l'icône mode la plus suivie (encore aujourd'hui) et évidemment, sa bande de copines est tout aussi culte qu'elle. Après deux films bien accueillis, l'idée d'un troisième long-métrage semblait encore en suspens... mais visiblement, c'est une saison inédite qui serait en préparation.

Une nouvelle saison en préparation ?

Tenez-vous bien, la plateforme HBO Max serait en négociation afin de nous offrir une toute nouvelle saison inédite. Côté casting, l'on retrouverait Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon prêtes à reprendre leurs rôles en tant que Carrie, Charlotte et Miranda. Face à son envie de se détacher de Sex and The City et de tout ce qui s'y rattache, Kim Cattrall (Samantha) ne serait (quant à elle) pas présente. Si pour l'heure rien n'est confirmé, le New York Post semble optimiste.

Patience, donc !