Seventeen Going Under, le son de Sam Fender à ne pas rater sur Virgin Radio !

Deux ans après son album Hypersonic Missiles, qui lui avait valu un Brit Award Critics' Choice, Sam Fender s'apprête à dévoiler un second opus dans les semaines à venir. Pour l'occasion, c'est avec les titres Aye, Get You Down et Seventeen Going Under que l'auteur-compositeur-interprète et musicien britannique a décidé de promouvoir au mieux son nouveau projet. En parallèle, le jeune homme de 27 ans ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de vendre son disque : "Ce sera un retour d'enfer ! Je sais que les fans sont toujours là. Donc je ne suis pas vraiment inquiet, je suis prêt à revenir et à faire mon job. Enfin !" confiait-il au magazine NME en toute humilité. Acclamé par la critique et le public, il semblerait donc que le petit prodige du rock anglais soit confiant quant à son retour sur le devant de la scène.

Afin d'amorcer comme il se doit le grand retour de Sam Fender, Virgin Radio a décidé de sélectionner son titre Seventeen Going Under comme nouveau morceau à diffuser sur les ondes. Un son qui ne devrait pas dépayser les fans du jeune homme puisqu'il apparaît totalement dans la veine de sa discographie précédente. Un projet nostalgique dans lequel il se remémore ses premiers émois à 17 ans et pour lequel un clip a été tourné dans sa ville natale. On vous laisse découvrir ce nouveau titre et l'écouter sans attendre sur les ondes de Virgin Radio ou directement depuis nos webradios.