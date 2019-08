Séries : Regardez la bande-annonce de la première série de Ryan Murphy pour Netflix

Voilà plusieurs mois que l'on attendait le premier projet de Ryan Murphy pour Netflix ! Embauché il y a déjà quelques temps par la plateforme de vidéo à la demande pour la modique somme de 300 millions de dollars sur 5 ans, le producteur pourrait bien devenir un atout majeur du géant américain. Connu pour la création de séries telles que Nip/Tuck, Glee ou encore American Horror Story, ce dernier vient tout juste de révéler au grand jour son dernier projet (et le premier pour Netflix) sobrement intitulé The Politician (en francais, Le Politicien). On regarde.

Annoncée pour le 27 septembre prochain, cette série se déroule au lycée privé de Santa Barbara en Californie, où une guerre fait rage pour désigner le Président du Corps Étudiant, poste très convoité puisqu'il donne accès à la prestigieuse université de Harvard. Un défi que le personnage principal est plus que prêt à relever, lui qui se voit déjà comme le futur président des États-Unis. The Politician décrit donc les dessous d'une campagne aux Etats-Unis et l'ambition sans limite d'un jeune homme prêt à tout pour atteindre son but.