Séries : Ce que vous ne saviez pas sur les acteurs de Friends

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Matt LeBlanc, qui joue le rôle de Joey Tribbiani, n'avait plus d'argent lorsqu'il a passé le casting d'une série en devenir : Friends. En effet, ce dernier avait littéralement 11 dollars sur son compte lorsqu'il a obtenu le rôle de sa vie. Autant dire qu'il était a quelques jours de la banqueroute. Petite anecdote, il souhaitait se limer la dent avant ce moment important. Faute de moyen, il n'a pas pu se rendre chez les dentiste et s'en ai chargé lui-même. Un fait qu'il a avoué bien plus tard.

Autre information à savoir, celui qui joue le fils de Ross dans la série Friends est aujourd'hui une véritable star du petit écran. En effet, Ben Geller n'est autre que Cole Sprouse, qui joue dan la série Riverdale. Et même si les fans ont eu du mal à le reconnaitre 15 ans après, ce dernier est devenu un beau et grand jeune homme. Il ne se sera pourtant pas ennuyé ces dernières années puisqu'il était également aux côtés de son frère dans une autre série célèbre dans les années 2000.