Serial Killer, musicien, surdoué... Votre mois de naissance a un impact sur votre carrière et votre comportement

Janvier

Les personnes nées en janvier auraient davantage de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer et de Crohn. Pas très avantageux jusque là ! De plus, nombreux sont ceux qui auraient une mère jeune. Énormément de médecins seraient nés en janvier. A bon entendeur !

Février

Février est définitivement le mois des artistes ! Si vous souhaitez un peintre, musicien... bref un créatif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sachez également que les personnes nées en février sont plus assujetties aux allergies alimentaires.

Mars

Si il devait y avoir un mois pour les musiciens, ce serait le mois de mars ! Lady Gaga, Elton John ou Liza Minelli... ils sont TOUS nés en mars. Des poissons donc vous l'aurez compris. De compositeur à pianiste, mars est connu pour créer des virtuoses... Si vous avez envie d'animer votre maison, n'hésitez pas !

Avril

Pour les gens nés au mois d'avril, pas de quoi se réjouir ! En effet, ces béliers et taureaux ont plus de chance d'être... alcoolique, d'avoir la maladie de Parkinson et des troubles alimentaires ! Super. Point positif tout de même, ils seraient réputés pour avoir de gros salaires... Malheureusement, l'argent ne fait pas le bonheur.

Mai

Contrairement à leurs prédécesseurs, les personnes nées au mois de mai ont peu de risque de tomber malade. Une santé de fer donc. Toutefois, elles sont aussi réputées pour être des cancres à l'école. Ça tout de suite c'est moins reluisant !

Juin

La période est propice puisque de nombreuses personnes qui ont reçu un prix Nobel sont nées en juin. Outre ces génies de la science, des maths, de la médecine ou de la littérature, quelques célébrités dont on vous laisse juger la carrière sont nées à cette période : Angelina Jolie, Jean Dujardin ou encore Rafael Nadal.

Juillet

Si il devait y avoir un mois dédié à la positivité, ce serait celui-là. Les personnes nées au mois de juillet sont très optimistes. Toutefois, c'est aussi la population la plus touchée par les problèmes de vue. Pas de chance. Ils ont besoin de lunettes !

Août

Voilà l'exception qui confirme la règle comme on dit. Réputés pour ne pas être très bon à l'école, les gens nés en août connaissent pourtant certains personnages célèbres qui n'ont rien à envier aux autres. Barack Obama, Dustin Hoffman ou encore Alfred Hitchcock en font partis ! Alors ? Rassuré ?

Septembre

Pour les heureux gagnants de cet article, il semblerait que le mois de septembre soit le bon moment de l'année où il faut naître. En effet, ces derniers feraient de longues études et vivraient vieux et en bonne santé. Rien que ça ? Sting, Matt Damon et Katy Perry ont donc peu de soucis à se faire !

Octobre

Les personnes nées en octobre sont souvent celles qui vivent le plus longtemps. Ce n'est pas le cas de Jeanne Calment qui était de février mais ça aurait largement pu l'être ! Ce sont aussi des personnes sportives. Serait-ce un facteur lié à leur longévité ? On vous laisse juger par vous-même !

Novembre

Nous voilà sur une pente glissante... Il semblerait que les personnes nées en novembre soient plutôt pessimistes. Jusque-là ça peut aller même si de nombreux serial killer seraient nés à cette période de l'année. Pas de panique toutefois puisque Sophie Marceau et Scarlett Johansson peuvent également se revendiquer de ce mois-là.

Décembre

Attention, on finit l'année en beauté puisque les bambins nés au mois de décembre entreprendraient beaucoup des études de... dentiste ! Un métier très utile et assez lucratif qui risque de satisfaire les heureux parents de ces futurs spécialistes. Nous, en tout cas, on dit pas non !