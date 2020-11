Sept ans après Racine Carrée, Stromae confirme un prochain album

Il y a dix ans, Stromae dévoilait l'excellent Cheese - album qui, notamment, proposait Alors On Danse. Il faut dire qu'en dix ans, l'artiste a eu mille vies : il y a eu le succès phénoménal de Racine Carrée (son deuxième opus), la tournée gigantesque qui l'a emmené aux quatre coins du globe, la pause (nécéssaire) que l'artiste s'est imposé suite à des soucis de santé. Il y a eu de l'écriture, des collaborations, des clips, une marque de prêt à porter... bref, Stromae est un véritable surdoué. Le voir revenir dans les charts avec un nouvel album ? On en rêvait. Et la bonne nouvelle, c'est que lors d'un entretien accordé à Libération, l'artiste belge a confirmé que oui, un troisième opus se confirmait.

"Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres... [...] Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date", confesse t-il. Mais alors, pourquoi attendre ? "Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre... Plein d'artistes font ça."

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de retrouver Stromae dans les charts. Mais une chose est sûre, son retour n'a jamais été aussi palpable.