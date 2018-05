En mai, Netflix, nous a gâté avec notamment The Rain. Dans la foulée, on a aussi appris que La Casa de Papel aurait une troisième partie et même si -honnêtement- on appréhende, il faut reconnaître qu'on a hâte. Mais avant de penser à ça, on se penche sur le programme du mois de Juin - dévoilé il y a quelques jours par Netflix. Tenez-vous prêts, l'épisode final de Sense8 approche !

Attendu par les fans comme le messie, cet ultime épisode sera donc disponible le 8 juin sur la plateforme. Après un combat rondement mené, les fans auront au moins obtenu un dernier épisode digne de ce nom -puisqu'il durera deux heures. Le même jour, la troisième saison de The Flash sera publiée - de quoi se remettre de ce dernier épisode qui s'annonce fort en émotions. Notez aussi que côté séries, la saison 6 de Suits débarquera le 24 juin. Pour les fans de superhéros, sachez que Les Gardiens de la Galaxie débarqueront le 13 juin tandis que la deuxième saison de Luke Cage sera disponible le 22 !

Vous pensiez flâner tranquillement au soleil en attendant l'été ? Visiblement, Netflix a d'autres plans pour vous !